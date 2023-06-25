Автомобильный мост поврежден в городе Днепрорудное в Запорожской области Фото: RT
Автомобильный мост повреждён в районе города Днепрорудное в Запорожской области, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Одна из опор автомобильного моста повреждена в районе города Днепрорудное», - приводит агентство слова силовика.
Собеседник отметил, что в настоящее время профильными структурами ведётся работа по установлению подробностей инцидента.
Как писал сайт KP.RU, рано утром 22 июня ВСУ нанесла ракетный удар по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и полуострова Крым.
СК России сообщил, что всего ВСУ нанесли четыре удара по мосту, однако только одна попала непосредственно по дорожному полотну. В результате обстрела никто не пострадал
23 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост после обстрела со стороны ВСУ пострадал значительно сильнее, чем предполагалось ранее.
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