Автомобильный мост поврежден в городе Днепрорудное в Запорожской области Фото: RT

Автомобильный мост повреждён в районе города Днепрорудное в Запорожской области, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Одна из опор автомобильного моста повреждена в районе города Днепрорудное», - приводит агентство слова силовика.

Собеседник отметил, что в настоящее время профильными структурами ведётся работа по установлению подробностей инцидента.

Как писал сайт KP.RU, рано утром 22 июня ВСУ нанесла ракетный удар по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и полуострова Крым.

СК России сообщил, что всего ВСУ нанесли четыре удара по мосту, однако только одна попала непосредственно по дорожному полотну. В результате обстрела никто не пострадал

23 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост после обстрела со стороны ВСУ пострадал значительно сильнее, чем предполагалось ранее.

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