Видео подготовки Марка Цукерберга к бою с Илоном Маском появилось в Сети Фото: REUTERS

Исследователь в сфере искусственного интеллекта и ведущий собственного подкаста Лекс Фридман представил в своем Twitter видео, на котором тренирует джиу-джитсу вместе с Марком Цукербергом, отметив, что хочет провести тренировку с Илоном Маском.

«Вот лучшие моменты из ролика, на котором я и Марк Цукерберг занимаемся джиу-джитсу. Я также хочу провести тренировку с Илоном Маском», - заявил он, добавив, что это «здорово видеть и Илона, и Маска, вставших на путь путешествия в мире боевых искусств».

На опубликованном видео можно увидеть, как Фридман и Цукерберг проводят броски в ноги. Отмечается, что подобным образом Цукерберг готовится к бою с Маском по правилам ММА, который был объявлен на прошлой неделе.

«Я его размажу», - отметил Маск в комментарии под видео.

Напомним, ранее Маск написал о своей готовности к бою с Цукербергом в клетке, а позже его оппонент предложил прислать местоположение боя. Издание Verge подтвердило, что данное заявление - не шутка. В ответ, Маск предложил провести дуэль в Лас-Вегасе, предложив также Цукербергу провести бой в стиле смешанных единоборств (ММА).