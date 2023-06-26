Маркетплейс Wildberries отменил списание средств за возврат бракованного товара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Онлайн-ритейлер Wildberries отменил списание денежных средств с покупателей за возврат бракованного товара. Теперь механизм доработан и стоимость обратной доставки не будут списывать при обращении клиента к менеджеру пункта выдачи. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

— Если покупатель заметил, что ему прислали не тот товар или он имеет дефекты, достаточно сообщить об этом менеджеру пункта выдачи. Он проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе, — рассказали в компании, объясняя, в каких случаях не будет списываться стоимость обратной транспортировки.

Помимо этого в компании добавили, что скоро эта возможность появится и при курьерской доставке.

Ранее KP.RU рассказывал, что вокруг маркетплейса Wildberries разгорелся крупный скандал, после введения платного возврата бракованного товара. В Роспотребнадзоре запретили компании брать с покупателей деньги за некачественный товар.