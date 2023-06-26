Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 июня 2023 10:38

Боррель видит угрозу ядерной стабильности, но выступает за поддержку Украины

По его словам, в Люксембурге главы МИД стран Евросоюза обсудят увеличение помощи Киеву
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Боррель видит угрозу ядерной стабильности, но выступает за поддержку Украины

Боррель видит угрозу ядерной стабильности, но выступает за поддержку Украины

Фото: REUTERS

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что видит угрозу ядерной стабильности в Европе на фоне произошедшего в России. При этом политик считает нужным помогать Украине со стороны ЕС. Об этом он заявил на заседании глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

"Сегодня в Совете пройдет обсуждение увеличения нашей помощи Украине. Я считаю, что сейчас как никогда важно продолжать поддерживать Украину, поскольку то, что произошло в выходные, показывает важность такой помощи", - заявил Боррель.

Также по его словам, произошедшее в России тревожит Евросоюз, поскольку РФ является ядерной державой.

"Нехорошо - смотреть как ядерная держава Россия может погрузиться в политическую нестабильность", - уточнил глава Евродипломатии.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили с министрами иностранных дел государств "большой семерки" ситуацию в России. Напомним, в ночь на субботу, 24 июня, в России начался вооруженный мятеж Евгения Пригожина, который был остановлен.