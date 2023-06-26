Боррель видит угрозу ядерной стабильности, но выступает за поддержку Украины Фото: REUTERS

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что видит угрозу ядерной стабильности в Европе на фоне произошедшего в России. При этом политик считает нужным помогать Украине со стороны ЕС. Об этом он заявил на заседании глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

"Сегодня в Совете пройдет обсуждение увеличения нашей помощи Украине. Я считаю, что сейчас как никогда важно продолжать поддерживать Украину, поскольку то, что произошло в выходные, показывает важность такой помощи", - заявил Боррель.

Также по его словам, произошедшее в России тревожит Евросоюз, поскольку РФ является ядерной державой.

"Нехорошо - смотреть как ядерная держава Россия может погрузиться в политическую нестабильность", - уточнил глава Евродипломатии.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили с министрами иностранных дел государств "большой семерки" ситуацию в России. Напомним, в ночь на субботу, 24 июня, в России начался вооруженный мятеж Евгения Пригожина, который был остановлен.