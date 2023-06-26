Экономист Разуваев: паниковать из-за укрепившегося доллара не стоит Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Под конец июня американская валюта начала укрепляться. Курс доллара пошел вверх, но переживать из-за колебаний не стоит.

Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев уверен, что совсем скоро рубль даст ответную реакцию.

В настоящий момент на торгах на Мосбирже доллар достиг 87 рублей.

- Я думаю, что 65 рублей за доллар мы увидим в текущем году. Так что психовать не стоит, — сказал экономист в беседе с «360».

Несмотря на подорожание доллара, ситуация с торговым балансом и дефицитом бюджета будет стабилизироваться, ведь теперь нефть будет приносить больше доходов.

Эксперт так же отметил, что если ситуация начнет выходить из-под контроля, то ЦБ всегда сможет повысить ключевую ставку, что обрушит курс американской валюты. Высока вероятность, что это произойдет в ближайшее время.

Кроме того, российский Центробанк планирует повысить ключевую ставку, что поможет снизить курс доллара, добавил Разуваев. В ЦБ заявляли, что сделают это в ближайшее время, подытожил экономист.

В свою очередь кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT отметил, что глобальных, то есть относящихся ко всей мировой обстановке, и фундаментальных, относящихся к внутренней экономике России, факторов для роста курса доллара нет.

Тем не менее, после 24 июня доллар во многих банках стоит больше 90 рублей, а евро — свыше 100 рублей, передает "Газета.Ru".