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НовостиПолитика26 июня 2023 12:13

Спикер парламента Грузии Папуашвили: санкции против РФ несут риск эскалации

По его словам, Грузия также не будет использована как территория для обхода международных санкций
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Спикер парламента Грузии Папуашвили: санкции против РФ несут риск эскалации

Спикер парламента Грузии Папуашвили: санкции против РФ несут риск эскалации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все, кто призывает власти Грузии ввести санкции, направленные против России, рискуют возможной военной эскалацией с РФ. Об этом сообщил председатель парламента республики Шалва Папуашвили.

По его словам, это огромный риск для Грузии.

"Люди, которые призывают Грузию ввести двусторонние санкции против России, призывают, чтобы мы рискнули эскалацией с Россией, то есть рискнули конфликтом Россией. Это как дважды два - четыре", - заявил Папуашвили журналистам.

Кроме того, спикер законодательного органа добавил, что Грузия не будет использована как территория для обхода международных санкций. На сегодняшний день ни одного такого факта не выявлено.

Между тем, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости усилить контроль на границе с РФ и ужесточить визовый режим для россиян.