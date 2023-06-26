Минобороны России: ВСУ пытаются продолжить наступление на трех направлениях Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки ведения наступательных действий на трех направлениях. Речь идет о Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжили попытки наступать на трех направлениях - Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях", - сообщил он.

Также 25 июня 2023 года российские военные смогли уничтожить до 430 бойцов Вооруженных Сил Украины на Донецком направлении. Кроме того, противник потерял еще и несколько единиц боевой техники.

Ранее издание New York Times писало о том, что наступление ВСУ не принесло никаких быстрых прорывов российской линии обороны и идет медленно.