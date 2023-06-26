Лавров: неудачный мятеж не создаст никаких сложностей в отношениях РФ с друзьями

Лавров: неудачный мятеж не создаст никаких сложностей в отношениях России с друзьями Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что неудавшийся мятеж никак не отразится на отношениях РФ с дружественными странами.

При этом, глава МИД РФ отметил, что на отношения России с остальными странами "все равно".

"Неудачный мятеж не создаст сложности в отношениях РФ с друзьями, а по поводу остальных все равно", - заявил Лавров в интервью RT.

Напомним, в России в ночь на 24 июня 2023 года начался вооруженный мятеж Евгения Пригожина в ЧВК "Вагнер". До этого в социальных сетях от имени бизнесмена появились сообщения с обвинением российской армии в нанесении удара по "тыловым лагерям" ЧВК. В Минобороны сообщили, что это является информационной провокацией. После в Кремле сообщили, что ситуация с мятежом в ЧВК "Вагнер" не повлияет на ход специальной военной операции.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал заявления президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, "бурным потоком сознания".

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