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НовостиПолитика26 июня 2023 13:19

Путин продлил ответные меры на потолок цен на нефть из РФ до конца 2023 года

Действие нынешних мер должно было истекать 1 июля
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин продлил ответные меры на потолок цен на нефть из РФ до конца 2023 года

Путин продлил ответные меры на потолок цен на нефть из РФ до конца 2023 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым продлил действие ответных мер на потолок цен на нефть и нефтепродукты из Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Действующий запрет был введен с 1 февраля 2023 года, а срок его действия должен был истекать первого июля. В указе говорится о запрете поставок российской нефти и другого топлива зарубежным покупателям, если в контрактах фигурирует предельная цена. При этом запрет действует на всех этапах поставки.

Ранее KP.RU рассказывал, что ответные меры России на потолок цен на нефть из РФ стали серьезным ударом для европейской экономики. При этом большинство нефтеперерабатывающих заводов Европы были настроены именно на российскую нефть, поэтому подобными санкциями европейские политики ударили сами по себе.