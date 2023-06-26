Столтенберг заявил, что мятеж ЧВК "Вагнер" показал хрупкость режима в Германии

Йенс Столтенберг перепутал Россию с Германией Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оговорку на пресс-конференции в Вильнюсе, перепутав Россию с Германией, когда отвечал на вопрос о попытке военного мятежа ЧВК "Вагнер".

"Эти события продемонстрировали хрупкость германского режима", - сказал Столтенберг, выступление которого в прямом эфире транслировалось на площадках НАТО.

Сразу после оговорки генсека НАТО в литовском зале раздался смех. Стоявший рядом со Столтенбергом министр обороны Германии Борис Писториус окинул норвежского коллегу удивленным взглядом, после чего переспросил его: "Какой германский режим?".

Столтенберг тут же извинился, повторив свою фразу, но теперь вместо "германского режима" произнес "российский режим".

Напомним, в ночь на 24 июня в России была совершена попытка военного мятежа со стороны главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, которая завершилась остановкой и отводом колонн после результативных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Сайт KP.RU в режиме онлайн публиковал последние важные новости вокруг этого события.