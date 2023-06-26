Названы скрытые проблемы, приводящие к потере зубов Фото: pixabay.com

Врач-стоматолог Диана Левчук в беседе с «Газета.Ru» назвала четыре скрытые причины, способные привести к потере зубов.

Левчук предупредила об опасности заболевания десен, приведя в пример пародонтит, что является самой распространенной причиной патологии. «Обычно пациенты не обращают на это внимания, поскольку не испытывают никаких болевых ощущений, а кровоточивость списывают на слишком жёсткую зубную щетку», - отметила эксперт.

Стоматолог также назвала проблемой рецессию десны или ее опущение. «Проблема рецессии десны очень серьезная, ведь десны не вырастут обратно, как ногти или волосы», - пояснила она.

Кроме того, специалист заявила о необходимости соблюдения тщательной гигиены полости рта, а также, если это требуется, заняться исправлением неправильного прикуса.

Стоматолог-терапевт Альбина Донцова как вести себя при появлении болезни в зубах. Как сообщал «Пятый канал», по словам эксперта, нельзя прикладывать к больному месту холодные компрессы, поскольку существует риск распространить воспаление и «загнать» в организм новую инфекцию.

Стоматолог Владимир Ешидоржиев назвал недостатком отсутствие чувствительности у имплантов. Как писал «360», специалист заявил, что к имплантации врачи прибегают в самом последнем случае, когда сохранить зуб уже не представляется возможным.