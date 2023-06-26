Дизайнер дала советы для выбора идеальных джинсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дизайнер Жанна Колесник в беседе с «Газета.Ru» дала советы для выбора идеальных джинсов, отметив, что при их покупки необходимо обращать внимание на посадку, боковой шов и размер.

При покупке модели оверсайз Колесник рекомендует брать свой размер. Таким образом они будут выглядеть как в лукбуке. «И наоборот, не пытайтесь сделать оверсайз из другой модели, выбирая джинсы на 1-2 размера больше», - отметила она.

Кроме того, дизайнер призывает обратить особое внимание на боковой шов. По ее словам, неровный боковой шов искривит ноги. Эксперт также предупредила, что даже модели с высокой талией не должны быть выше пупка, в противном случае «это сделает вашу пятую точку громоздкой, а торс коротким и более массивным».

Колесник также рекомендовала не брать тесную модель джинсов, надеясь позже их растянуть в процессе носки. «Скорее всего, вы просто вырвете «с мясом» кнопку на поясе и повредите замок», - предупредила специалист.

Стилист Владислав Лисовец ранее рассказал, что в моду возвращается популярный в 2000-е годы деним. Как писал Life.ru, специалист отметил, актуальным будет повтор джинсовых силуэтов, олицетворяющих «бунт свободы», а также рекомендовал носить total-look из денима.

Тем временем, как сообщал RT, заместитель председателя правительства России, куратор национального проекта «Экология» Виктория Абрамченко заявила о необходимости осознанного потребления, призвав россиян не покупать джинсы каждый сезон.