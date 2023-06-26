Политолог Косоруков: российские активы никогда не отдадут Украине Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Косоруков высказал предположение, что замороженные активы России никогда не будут разблокированы. В противном случае. Западные страны, которые наложили арест, ждет сильный финансовый удар.

- Придется компенсировать все это время, которое эти активы Россия не могла использовать, то есть компенсировать упущенную прибыль, – сказал Косоруков РИАМО.

Средства так и останутся в тех странах, где были размещены. Подтверждение т ому – отказ Германии передать деньги Украине, которые бы они хотели получить, якобы для восстановления страны.

Активы будут заморожены еще и по той причине, что они являются инструментом торга с Россией.

- То есть в обмен на что-то европейцы согласятся разблокировать эти средства, – пояснил Косоруков.

При этом Германия будет пристально следить, чтобы деньги остались в системе. В противном случае, это удар по их репутации надежного экономического партнера.

- Если они каким-то образом изымут, то инвесторы из всех развивающихся стран разуверятся в том, что европейские банки, в частности, немецкие являются добропорядочными, – заключил эксперт.

В Берлине подсчитали, что Западу дешевле за свой счет восстановить украинскую экономику, чем трогать российские деньги.

Экономист, доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков отметил в беседе с Пятым каналом, что передача российских активов Украине будет нарушением законодательства и, по большому счету, подрывом доверия к западной финансовой и экономической инфраструктуре.

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