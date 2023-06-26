Посетители Останкинской башни эвакуированы из-за сообщения об угрозе взрыва

На месте уже работают оперативные службы, в том числе и кинологи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в понедельник, 26 июня 2023 года, поступило анонимное сообщение о минировании столичной телебашни. На месте уже работают оперативные службы, в том числе и кинологи.

По данным РИА Новости, эвакуация всех посетителей Останкинской телебашни пока не проводится.

Напомним, по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина понедельник 26 июня был объявлен нерабочим днем в связи с событиями вокруг ЧВК Вагнер в минувшую субботу. В тот же день в столице был введен режим контртеррористической операции (КТО), который отменили сегодня, 26 июня. Временные ограничения были также отменены.