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НовостиПолитика26 июня 2023 19:25

Путин сделал три предложения бойцам ЧВК "Вагнер"

У бойцов ЧВК есть возможность продолжить службу по контракту, вернуться к родным или уйти в Белоруссию
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Путин сделал три предложения бойцам ЧВК "Вагнер"

Путин сделал три предложения бойцам ЧВК "Вагнер"

Фото: REUTERS

В понедельник, 26 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Глава государства сообщил, какие варианты есть сейчас у бойцов ЧВК "Вагнер" после попытки вооруженного мятежа.

По словам президента, бойцы смогут продолжить службу России по контракту, вернуться к родным или же уйти в Белоруссию.

"Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено", - заявил Путин.

Напомним, в ночь на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. От его имени в соцсетях появились данные об обстреле "тыловой зоны" бойцов ЧВК якобы со стороны Минобороны РФ. В ведомстве информацию опровергли и назвали провокационной. По поводу ситуации с обращением к нации выступил президент. В результате переговоров при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко ситуация была урегулирована без большого кровопролития.