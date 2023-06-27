Шесть человек погибли, шестеро пострадали в столкновении двух машин под Самарой

Шесть человек погибли в столкновении двух авто, еще шестеро в больнице. Фото: главное управление МВД России по Самарской области.

Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД региона. Также сообщается о шестерых пострадавших, которые госпитализированы.

«27 июня 2023 примерно в 01-30 час. на 110 км а/д А-300 произошло столкновение двух автомобилей. На месте ДТП погибло шесть человек, ещё шесть с телесными повреждениями бригадами скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение», - сказано в сообщении.

Следственно-оперативная группа устанавливает причины смертельного ДТП.

Также два человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком на трассе М-5 в Самарской области.

Ранее сообщалось, что под Судаком столкнулись мопед и мотоцикл, среди погибших - 15 летний подросток.

Семья из Челябинской области погибла в ДТП под Волгоградом. Грузовик буквально смял легковушку, всего в аварии скончались четыре человека.