В США назвали условие для возвращения территорий Украиной

В США назвали условие для возвращения территорий Украины Фото: REUTERS

Если украинские войска не добьются успеха на поле боя в течение ближайших недель, то Украина потеряет территории примерно на 16 лет. Такое мнение высказал профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон в статье для Washington Post.

«Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернет себе всю территорию в течение 16 лет», - сказано в публикации.

Грэм Эллисон не уточнил, чем именно обоснован такой срок. Тем не менее, по его словам, сохранение тупика на поле боя уже в ближайшие недели приведет конфликт в новую фазу.

«Многие сторонники Украины в Европе и даже в Соединенных Штатах присоединятся к глобальному югу, призывающему обе стороны прекратить убийства и начать серьезные переговоры о прекращении огня», - заявляет специалист.

Напомним, днем ранее, 26 июня, бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что российская армия пойдет в масштабное наступление после провала украинских войск. По его словам, на данный момент многие бойцы РФ находятся в резерве и готовятся к атаке.