Экс-глава ГУ МЧС по Кузбассу Мамонтов признан виновным по делу «Зимней вишни» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, которого обвиняют по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», был приговорен к 10,5 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 900 тысяч рублей. Такое решение во вторник, 27 июня, вынес Центральный районный суд Кемерова.

«Назначить наказание по совокупности в виде 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 900 тысяч рублей», - приводит ТАСС заявление судьи.

По этому же делу бывшего главного госинспектора по пожарному надзору МЧС в городе Кемерово Григория Терентьева приговорили к 8,5 года лишения свободы.

Как писал сайт KP.RU, ранее бывший генеральный директор ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский был приговорен к восьми годам колонии за взятку руководителю регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой при реконструкции здания.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей, а еще 147 человек пострадали.