Молодая пара выяснила, что они - брат и сестра: шокирующую новость узнали случайно Фото: pixabay.com

Влюбленные из Малайзии, которые состоят в браке и имеют детей, вдруг узнали о близком родстве. Об этом пишет The Thaiger.

Как передает издание, мужчина и женщина впервые встретились в университете. После трех лет отношений пара решила связать себя узами брака, а позже завела детей. Супруги никогда не видели отцов друг друга.

Отмечается, что отец мужчины бросил его в юном возрасте, а папа женщины давно нет в живых.

Свекровь сообщила своей невестке, что познакомилась с отцом ее мужа в Таиланде, прожив с ним некоторое время, однако они так и не вступили в брак. Она также решила показать женщине фотографию своего бывшего партнера, а на снимке невестка увидела своего отца.

Женщина пришла в ужас, осознав, что они с мужем являются единокровными родственниками. Прибежав домой, она рассказала об этом мужу, который был озадачен таким открытием.

Ожидается, что подобный брак будет расторгнут из-за запрета, по законам ислама, вступать в брак близким родственникам. Паре посоветовали провести ДНК-тест.

Ранее супруги в Бразилии, узнав, что являются братом и сестрой, поклялись всю жизнь провести вместе.