Лукашенко заявил о технических возможностях Минска для борьбы с угрозами Запада Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Со стороны Запада над Белоруссией нависла угроза, но у Минска есть технические возможности для противостояния ей, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств страны.

«Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев. Это означает только одно, что мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада. Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть, и об этом мы прекрасно знаем», – сказал политик.

По словам Лукашенко, у белорусов Отечество – «от Бреста до Владивостока». Как заявил президент, жители Белоруссии будут сильнее любых вызовов.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что на Западе не хотят услышать инициативы Минска по восстановлению доверия и укреплению региональной и международной безопасности.