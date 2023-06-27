В Москве задержали владельца спрятанной в платяных шкафах грибной наркоплантации

В Москве задержали владельца грибной наркоплантации в платяных шкафах Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве полицейские обнаружили грибную наркоплантацию и задержали ее владельца. Мужчина попался, когда делал тайники с закладками. Наркодилер оказался изобретательным: плантацию он разместил в платяных шкафах, а расфасованные наркотики прятал в похожий на камень материал. О том, как задержали злоумышленника, пишет «МВД Медиа».

Сначала полицейские установили, что мужчина в нескольких районах Москвы бесконтактным способом с помощью тайников-закладок распространял запрещенные вещества. Они были упакованы в специальный пластичный материал, внешне схожий с природным камнем.

После задержания в автомобиле подозреваемого 53 свертка с веществом растительного происхождения. Также оперативникам удалось обнаружить два уже обустроенных тайника, которые он оборудовал. Экспертиза показала, что в пакетиках и тайниках был гашиш и измельченные части наркосодержащих грибов.

В квартире, которую арендовал задержанный, оперативники обнаружили грибную мини-ферму, скрытую в платяных шкафах. Чтобы галлюциногены быстрее росли, владелец плантации использовал культивационные камеры с климатической системой. Также в жилище нашли готовые упаковочные капсулы, весы и другие улики.

В общей сложности полицейские изъяли более двух килограммов грибов, а также гашиш. Последний наркодилер приобретал в даркнете мелким оптом, чтобы затем перепродавать разовыми дозами.

Фигуранта дела о попытке распространения наркотиков, а также о незаконном культивировании наркосодержащих растений, отправили под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что на платформе Белорусского вокзала полицейские задержали мужчину за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Позже выяснилось, что с собой у пьяного уроженца Смоленской области было 1,8 кг мефедрона, который тот планировал распространить с помощью закладок.