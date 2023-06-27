Путин: во время мятежа России не пришлось снимать подразделения из зоны СВО

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем обращении к военнослужащим заявил, что во время попытки вооруженного мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не пришлось снимать подразделения из зоны специальной военной операции.

Российский лидер также отметил, что быстрая и четкая работа российских силовиков в ходе мятежа помогла не допустить жертв среди мирных граждан.

Как уточнил глава государства, Минобороны РФ, Министерство внутренних дел и Росгвария, а также сотрудники специальных служб смогли обеспечить «надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла».

«Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО», - подчеркнул российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, в своем обращении российский президент заявил, что военные страны в трудный час встали на пути смуты, итогом которой стал бы хаос.

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