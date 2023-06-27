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НовостиПолитика27 июня 2023 10:22

Путин: во время мятежа России не пришлось снимать подразделения из зоны СВО

По словам президента, сотрудники специальных служб смогли обеспечить «прочность тыла»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем обращении к военнослужащим заявил, что во время попытки вооруженного мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не пришлось снимать подразделения из зоны специальной военной операции.

Российский лидер также отметил, что быстрая и четкая работа российских силовиков в ходе мятежа помогла не допустить жертв среди мирных граждан.

Как уточнил глава государства, Минобороны РФ, Министерство внутренних дел и Росгвария, а также сотрудники специальных служб смогли обеспечить «надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла».

«Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО», - подчеркнул российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, в своем обращении российский президент заявил, что военные страны в трудный час встали на пути смуты, итогом которой стал бы хаос.

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