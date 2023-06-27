Золотов допустил, что Запад заранее знал о вооруженном мятеже в России Фото: REUTERS

Глава Росгвардии Виктор Золотов допустил, что страны Запада могли знать о вооруженном мятеже в России.

"Запад заранее знал про вооруженный мятеж в РФ", - сообщил Золотов.

Напомним, в ночь на субботу, 24 июня, ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным предпринял попытку провести военный мятеж на территории России, но попытка не увенчалась успехом. По итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин остановил и отвел колонны бойцов ЧВК. По словам самого Путина, военный мятеж в любом случае был бы остановлен.

По словам Золотова, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации получит тяжелые вооружения и танки. Этот вопрос также обсуждался в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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