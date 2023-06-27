ООН: задержание ВСУ 87 российских моряков можно расценить как захват заложников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержание ВСУ 87 российских моряков в феврале 2022 года можно расценивать как захват заложников, поскольку доступа к морякам не было у ООН. Об этом сообщается в отчёте мониторинговой миссии УВКПЧ ООН по правам человека на Украине.

Украинская сторона более полугода держала экипажи девяти российских суден, члены экипажа были возвращены в результате переговоров в октябре 2022 года. В ООН заявили, что если лишение свободы моряков предприняли с целью обмена их на украинских военнопленных, то инцидент можно расценивать как захват заложников по международному праву.

По информации управления верховного комиссара по словам человека ООН, 87 моряков не могли высадиться в течение примерно 8 месяцев. Задержанным морякам не предъявили каких-либо обвинений в уголовном преступлении а власти Украины не предоставили каких-либо оснований для задержания. О причинах задержания не знали и сами члены экипажа.

УВКЧП ООН сожалеет, что украинские власти отклонили просьбы ООН предоставить доступ к морякам.

"Они продолжали отсылать нас к другим, говоря, что кто-то иной должен предоставить нам этот доступ. Нам не дали никаких объяснений, и в конце концов их обменяли в обмен на военнопленных, хотя они даже не были военнопленными", - заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Между тем, в Мурманске неподалеку от Зеленого мыса со дна Кольского залива подняли старое затонувшее судно. Акция проходила 24 июня одновременно с волонтерской уборкой побережья в рамках форума "Арктика. Лед тронулся".