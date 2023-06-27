Путин: будет сделано все для поддержки семей военных, погибших в результате мятежа

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 июня, рассказал о помощи семьям военных, которые погибли в результате попытки мятежа. Российский лидер подчеркнул, что будет сделано все для того, чтобы их поддержать.

«Без всяких сомнений будет сделано все для того, чтобы поддержать семьи погибших наших товарищей», - отметил глава государства в ходе встречи с военнослужащими.

Сайт KP.RU анонсировал обращение главы государства к военным и силовикам, которые обеспечивали порядок во время попытки мятежа. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что с некоторыми военнослужащими у Путина пройдут отдельные встречи.

В своем обращении к военнослужащим российский лидер попросил почтить минутой молчания память летчиков, погибших в минувшую субботу, 24 июня. При этом глава государства подчеркнул, что быстрая и четкая работа российских силовых структур во время попытки вооруженного мятежа помогла не допустить жертв среди мирного населения.