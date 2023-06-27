Госдума приняла закон о тюремном сроке до 10 лет для коллекторов за угрозы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Госдума России в третьем чтении приняла законопроект, который предусматривает ужесточение наказания до десяти лет тюрьмы для коллекторов, угрожающих или применяющих насилие в отношении должников. Об этом стало известно из информации с официального сайта нижней палаты парламента.

Новая статья появится в УК РФ и будет регулировать ответственность коллекторов за противоправные действия по возврату долга физлиц. В законе предусматривается штраф от 300 до 500 тысяч рублей или же принудительные работы сроком до пяти лет. Также предусмотрен тюремный срок на этот же срок.

Это будет касаться работников банков и микрофинансовых организаций, а также нанятых ими коллекторов, которые будут угрожать насилием или порчей имущества человека. Помимо этого, под статью попадают шантаж и распространение заведомо ложной информации о должнике и его близких, которая может порочить честь и достоинство.

Те же действия, совершенные группой лиц уже могут караться штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей или же лишением свободы от трех до семи лет. Если же будет применяться опасное для здоровья насилие, тюремный срок может достигать десяти лет.

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