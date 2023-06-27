Правительственный самолет Ил-96 вылетел из Москвы в Вашингтон Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Правительственный борт Ил-96-300 вылетел из Москву в Вашингтон, следует из данных портала Flightradar24.

Согласно информации сервиса, самолет отправился из аэропорта Внуково в 9:27. Прилет борта в аэропорт Даллес в Вашингтоне ожидается в 20:41 по московскому времени.

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что вылетевший в столицу Соединенных Штатов Ил-96 отправился за российскими дипломатами. У них закончился срок пребывания в США, объяснила она.

«Ряд инфоресурсов возбудился по поводу российского борта, который направляется в США. Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трёхлетнего срока пребывания», - написала она в своем Telegram-канале.

Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном российским загранучреждениям, добавила дипломат.

Напомним, самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» используется высокопоставленными российскими чиновниками и журналистами из пула Кремля.