IT-эксперт предрек отказ части россиян от Instagram* после нововведения в Telegram Фото: REUTERS

Часть российских граждан откажется от использования Instagram* после появления функции «сторис» (историй) в Telegram. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал IT-эксперт Артем Геллер.

Как отметил специалист, не всем россиянам удобно пользоваться VPN для работы с Instagram*, поэтому он допустил, что основатель Telegram Павел Дуров превращает свой мессенджер в «точку притяжения».

«Часть граждан может отказаться от Instagram* и перейти в Telegram, если сторис станут приемлемым решением с достаточной аудиторией, где будут наши друзья, знакомые и интересные нам звезды, профессионалы», - отметил эксперт.

При этом Геллер признал, что Telegram вряд ли будет серьезным конкурентом для Instagram*, поскольку данный проект в первую очередь развивается как мессенджер, а не как социальная сеть.

«У них все-таки разные акценты», - уточнил он.

*Продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией