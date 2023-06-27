Экс-разведчик Риттер: ВСУ несут большие потери из-за нехватки военного опыта Фото: Александр КОЦ

ВСУ оказались в смертельной петле, поскольку постоянно теряют опытных солдат. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его Youtube-канале.

"Дальше будет хуже, они отправляют людей с недостаточной подготовкой и опытом. То есть, их смертность на поле боя растет, и чем больше она растет, тем быстрее им приходится заменять погибших. Это убийственный алгоритм", - заявил Риттер.

Кроме того, по его мнению, сейчас украинские военные находятся в трудной ситуации. Несмотря на современное вооружение, поставленное странами Запада, бойцы не знают, как его использовать, и не имеют хорошей подготовки и опыта, чтобы выжить в боях против военных России.

Также бывший разведчик заявил, что ложь Североатлантического альянса о скорой победе ВСУ в ходе наступления лишь обрекла украинскую армию на провал.