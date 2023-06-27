Гинеколог Ерофеева связала ранние беременности с отсутствием нужных знаний Фото: Олег УКЛАДОВ

В последнее время статистика показывает, что несовершеннолетние стали чаще становиться мамами. Например, в Пермском крае за минувший год количество забеременевших девочек увеличилось на 19%! Причем всплеск наблюдается по всем регионам.

По статистике, в 70% случаев беременности несовершеннолетних заканчиваются родами.

Акушер-гинеколог, эксперт в области репродуктивного здоровья Любовь Ерофеева полагает, что ранние случаи беременности связаны именно с излишней информированностью.

- Знать о методах контрацепции и пользоваться ею — две большие разницы. У нас в средней школе предмета, на котором бы говорилось о нежелательной беременности, нет, - говорит врач сайту mk.ru.

Эксперт отмечает, что в России не принято, чтобы в школах или дома разговаривали на тему контрацепции и наступления беременности.

К тому же, мало кто знает, что интимная связь с лицом, не достигшим возраста согласия, уголовно наказуема. Причем даже если это происходит по взаимному согласию.

- В этом как раз мог бы помочь предмет по типу «Семьеведения», который должен быть во всех школах хотя бы факультативно. Это, на мой взгляд, могло бы снизить случаи сексуального насилия и число нежелательных беременностей у девочек, - полагает врач.