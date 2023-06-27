Правительство Финляндии планирует ужесточить ограничения въезда россиян в страну Фото: REUTERS

Правительство Финляндии намерено ужесточить ограничения на въезд в страну россиян. О новых ограничительных мерах стало известно после заседания президента страны Саули Ниинисте с министерским комитетом по иностранным делам и безопасности.

— На встрече рассматривался вопрос о поездках российских граждан в Финляндию и через нее в другие страны Шенгенской зоны. Комитет отметил, что поездки российских граждан могут еще больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии, — говорится в материале по итогам встречи.

Именно это и называют причиной продолжения ужесточения въезда россиян на территорию страны, которые не связаны с острой необходимостью.

Напомним, что ранее посла Финляндии в Москве вызвали в МИД России, чтобы сообщить о закрытии канцелярии посольства Лаппеенранте с 1 июля. Также Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.