США ввели санкции против россиянина и четырех компаний за связи с Пригожиным Фото: REUTERS

США ввели санкции против россиянина и четырех юридических лиц за связи с Евгением Пригожиным, об этом сообщило министерство финансов.

В санкционный список попали гражданин России Андрей Иванов, две компании из Центральной Африканской Республики (ЦАР) Diamville Sau и Midas Ressources Sarlu, фирма из ОАЭ Industrial Resources General Trading и российское ООО «ДМ».

В ведомстве заявили, что компании, попавшие под санкции США, якобы участвовали в торговле золотом для финансирования операций ЧВК «Вагнер» на Украине и в Африке.

Иванов, в свою очередь, якобы координировал операции группы «Вагнер» в африканском государстве Мали, пояснили в минфине.

Как писал сайт KP.RU, 24 июня издание Wall Street Journal сообщило, что США приняли решение отложить новые санкции в отношении ЧВК «Вагнер», чтобы не создавать впечатление солидарности к одной из сторон ситуации в России. Газета со ссылкой на источники анонсировала объявление очередных санкций 27 июня 2023 года.

27 июня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер».

Путин отметил, что содержание всей группы "Вагнер", полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из госбюджета полностью финансировали эту группу.

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