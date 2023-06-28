Картина Климта продана на аукционе в Европе за рекордные 108,7 млн долларов

Картина Густава Климта «Дама с веером»

Картина австрийского художника-символиста Густава Климта «Дама с веером» продана на аукционе в Европе за рекордные 108,7 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют результаты торгов, проводимых аукционным домом Sotheby's в Лондоне.

Портрет «Дама с веером» был написан художником в 1917-1918 годах прошлого века, оценивался в 65 миллионов фунтов, но ушел с молотка за 85,3 миллионов фунтов или 108,7 миллионов долларов.

Как писал сайт KP.RU, в 2020 году картина «Маленький художник», принадлежащая кисти выдающегося французского живописца и скульптора Пьера Огюста Ренуара, ушла с молотка на аукционе Christie's за 1,18 миллиона долларов. Организаторы торгов отмечали, что эта сумма вдвое превысила предварительную оценочную стоимость полотна.

23 июня 2023 года, на состоявшемся в Цюрихе аукционе были проданы сразу четыре картины уроженца Белоруссии Марка Шагала.

Самым дорогим лотом стало полотно «Голубая ваза», которое было приобретено за 671 тысячу долларов. При этом торги длились меньше трех минут.

Также была продана картина «Большой букет в Вансе», за которую новый владелец отдал 395 тысяч долларов.

Помимо названных полотен на аукцион было выставлено еще два: «Революция» и «Обнаженная на корточках», первую продали за $340 тысяч, за вторую покупатель заплатил 102 тысячи.