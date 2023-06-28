Псковский губернатор Ведерников: Среди погибших 24 июня летчиков был экипаж Ка-52 Фото: Дмитрий СТЕШИН

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались среди погибших при событиях 24 июня летчиков.

Глава региона отметил, что среди погибших были военнослужащие Псковского территориального гарнизона: экипаж Ка-52 – подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников.

«Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников… Приношу искренние соболезнования семьям погибших», - подчеркнул Ведерников.

Как писал сайт KP.RU, 27 июня президент России Владимир Путин в ходе своего выступления перед силовиками и военными, которые обеспечивали порядок во время попытки проведения мятежа, заявил, что погибшие 24 июня летчики с честью выполнили свой долг.

«Погибли наши боевые товарищи. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», - подчеркнул Путин.

Также в своем обращении глава государства рассказал о помощи семьям военных, которые погибли в результате попытки мятежа. Российский лидер подчеркнул, что будет сделано все для того, чтобы их поддержать.

«Без всяких сомнений будет сделано все для того, чтобы поддержать семьи погибших наших товарищей», - заявил Путин.