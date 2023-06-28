Рогов: Шесть взрывов прогремели в Мелитополе Фото: соцсети

В Мелитополе прогремела серия взрывов, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Мелитополе прозвучала серия взрывов. На данный момент речь идет о шести взрывах», - написал Рогов.

Он добавил, что подробности случившегося уточняются.

Как писал сайт KP.RU, 22 июня администрация сообщала, что в Мелитополе Запорожской области были слышны звуки взрывов. Сработала система противовоздушной обороны.

24 июня Владимир Рогов заявил, что российская линия обороны в Запорожской области не просаживается под натиском украинской армии.

Он подчеркнул, что все ребята находятся на своих позициях. В течение двух суток они никуда не отступали, не уходили. Линия фронта не просаживалась. Все хорошо.

Напомним, в начале июня этого года Рогов сообщил, что ВСУ готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области.