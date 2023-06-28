Рогов заявил, что по скоплениям ВСУ на Ореховском направлении сброшены авиабомбы Фото: Министерство обороны РФ

В Запорожской области по местам скопления украинских войск на Ореховском направлении сброшены авиационные бомбы, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на Ореховском направлении», - заявил Рогов.

Он уточнил, что удар нанесен с целью срыва переброски подкрепления и резервов бронетехники наступающим группам ВСУ на Работино, контролируемое российской армией.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня Владимир Рогов сообщил, что ВСУ вновь активизировали наступательные операции на Запорожском направлении.

Он отметил, что на Запорожском направлении украинские боевики активизировались южнее города Орехов. Они пытаются вести наступательные действия на Ореховском направлении на населенный пункт Работино в сторону города Токмак, за которым открывается оперативный степной простор, по которому можно выйти к Азовскому морю.

15 июня Рогов заявил, что ВСУ на Ореховском направлении запорожского участка линии соприкосновения снова попытались провести несколько атак. Попытки украинских военных были безуспешными, они понесли потери и были отброшены назад.

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