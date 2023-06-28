BFMTV: После убийства подростка полицией в пригороде Парижа начались беспорядки Фото: REUTERS

В парижском пригороде Нантер в результате беспорядков после убийства 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться требованиям полиции, задержаны семь человек, об этом сообщил телеканал BFMTV.

В сюжете уточнялось, что группа людей начала поджигать урны и мусорные баки на улицах коммуны, также они устроили потасовку с прибывавшими на место происшествия сотрудниками полиции.

По данным телеканала, полиция применила слезоточивый газ. Также сгорели два автомобиля.

Газета Le Monde сообщала, что во вторник, 27 июня, полиция убила подростка, который отказался остановиться (на автомобиле по требованию полиции - прим.) в пригороде Парижа.

Издание отметило, что это вызвало шок и вопросы относительно готовности сил безопасности нажать на курок.

Как писал сайт KP.RU, 17 апреля на фоне не прекращавшихся протестов президент Франции Макрон заявил, что пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью 2023 года.

Макрон отметил, что реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, очевидно не была тепло принята народом Франции. Глава государства выразил сожаление о том, что по этому вопросу не удалось достичь консенсуса, однако реформу всё же приводит в действие.

Напомним, в конце января 2023 года во Франции проходила вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста.

Сотни тысяч человек в разных городах Франции вышли на улицы, чтобы протестовать против пенсионной реформы, происходили столкновения с полицией.