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НовостиВ мире28 июня 2023 0:40

BFMTV: После гибели юноши погромы перекинулись из Нантера на иные пригороды Парижа

Ранее в парижском пригороде Нантер в ходе беспорядков были задержаны семь человек
Сергей ГАПЧУК
BFMTV: После убийства подростка погромы перекинулись в другие пригороды Парижа

BFMTV: После убийства подростка погромы перекинулись в другие пригороды Парижа

Фото: REUTERS

Беспорядки, вспыхнувшие после убийства 17-летнего подростка в пригороде Парижа Нантере, перекинулись и на другие окрестности французской столицы, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным телеканала, поджоги и стычки с полицией начались в городах Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев, расположенных в столичном регионе Иль-де-Франс.

Как писал сайт KP.RU, в парижском пригороде Нантер в результате беспорядков после убийства 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться требованиям полиции, задержаны семь человек.

Отмечалось, что группа людей начала поджигать урны и мусорные баки на улицах коммуны, также они устроили потасовку с прибывавшими на место происшествия сотрудниками полиции.

Полиция применила против погромщиков слезоточивый газ. Также сгорели два автомобиля.

Как писала газета Le Monde убийство подростка, отказавшегося остановиться в пригороде Парижа, вызвало шок и вопросы относительно готовности сил безопасности нажать на курок.