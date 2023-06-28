Байден заявил, что у Китая колоссальные проблемы, но не стал раскрывать детали

Байден заявил, что у Китая огромные проблемы, но не стал раскрывать детали Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что у Китая «колоссальные проблемы», но не стал вдаваться в подробности, об этом сообщил журналистский пул Белого дома.

«Затем Байден переключился на Китай и сказал, что у страны «колоссальные проблемы», - приводит пул выдержки из его выступления.

Президент США добавил, что «не будет вдаваться в детали».

Как писал сайт KP.RU, 1 июня Джо Байден заявил о готовности США жестко конкурировать с Китаем. При этом у Штатов должна быть возможность совместно работать над разрешением общих проблем.

По его словам, Китай и США должны работать в тех сферах, где это возможно. Например, разрешать общие вызовы, такие как климатические изменения.

Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что США не ищут никакого конфликта или конфронтации с Китаем.

Однако, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт чипов и облачных сервисов в Китай, используемых для технологий искусственного интеллекта.