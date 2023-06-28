Байден заявил, что у Китая колоссальные проблемы, но не стал раскрывать детали

Байден заявил, что у Китая огромные проблемы, но не стал раскрывать детали
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Президент США Джо Байден заявил, что у Китая «колоссальные проблемы», но не стал вдаваться в подробности, об этом сообщил журналистский пул Белого дома.
«Затем Байден переключился на Китай и сказал, что у страны «колоссальные проблемы», - приводит пул выдержки из его выступления.
Президент США добавил, что «не будет вдаваться в детали».
Как писал сайт KP.RU, 1 июня Джо Байден заявил о готовности США жестко конкурировать с Китаем. При этом у Штатов должна быть возможность совместно работать над разрешением общих проблем.
По его словам, Китай и США должны работать в тех сферах, где это возможно. Например, разрешать общие вызовы, такие как климатические изменения.
Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что США не ищут никакого конфликта или конфронтации с Китаем.
Однако, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт чипов и облачных сервисов в Китай, используемых для технологий искусственного интеллекта.