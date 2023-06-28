Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Запорожском направлении передовыми подразделениями при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила», - заявил Чехов.

Он добавил, что огнем гаубиц уничтожена живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать в направлении Новоданиловки и Лугового.

Офицер отметил, что авиация нанесла удары по скоплениям боевиков в районах Макаровки, Урожайного, совхоза Октябрь, Новодонецкого.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что российские снайперы прикрыли действия группы спецназа во время захвата опорного пункта противника на Краснолиманском направлении.

В ведомстве отметили, что с началом действий спецназа, снайперы подавили огневые точки и пулеметный расчет противника, тем самым обеспечив подход группы.

Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области по местам скопления украинских войск на Ореховском направлении сброшены авиационные бомбы.

Рогов подчеркнул, что удар был нанесен с целью срыва переброски подкрепления и резервов бронетехники наступающим группам ВСУ.