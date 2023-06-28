Кулеба: Киев пригласили только на проходящий на полях саммита НАТО совет

Кулеба: Киев пригласили только лишь на проходящий на полях саммита НАТО совет Фото: REUTERS

Киев получил приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

«Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдет на полях саммита», - сообщил Кулеба.

Он пожаловался, что в НАТО отсутствует однозначная позиция относительно членства Украины.

По его мнению, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО, и если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха».

Как писал сайт KP.RU, 17 июня президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен облегчать процесс вступления Украины в НАТО, так как каждая страна-кандидат должна сама обеспечить полное соответствие стандартам альянса.

Байден отдельно подчеркнул, что не собирается как-либо поощрять Киев или делать для него поблажки в связи с геополитической обстановкой или спецоперацией.

21 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина на данный момент не соответствует многим критериям, которые нужны для вступления в Североатлантический альянс.