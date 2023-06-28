Bloomberg: Трамп подал в суд на писательницу, обвинившую его в изнасиловании Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на журналистку и писательницу Джин Кэрролл за клевету и ущерб репутации политика на фоне обвинений с ее стороны в изнасиловании, об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Бывший президент во вторник вечером подал встречный иск, обвиняя Кэрролл в том, что она подорвала его репутацию, публично обвинив его в изнасиловании», - говорится в сообщении агентства.

Как писал сайт KP.RU, 10 мая в Нью-Йорке суд присяжных признал виновным экс-президента США Дональда Трампа в попытке изнасилования.

Ранее иск против политика подала журналистка и писательница Джин Кэролл, которая утверждала, что в 1996 году она помогала Трампу выбрать в универмаге женское нижнее белье для подарка, когда он попытался ее изнасиловать в примерочной.

Присяжные единогласно решили, что изнасилования не было, однако, сексуальные домогательства имели место быть. Суд постановил, что Трамп должен компенсировать Кэролл 2 миллиона долларов в качестве ущерба за домогательства и еще 3 миллиона долларов за клевету в ее адрес.

Адвокаты Трампа подтвердили, что намерены обжаловать вынесенное судебное решение в вышестоящей инстанции.