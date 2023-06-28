Российские артиллеристы сорвали три попытки ротации ВСУ Фото: Александр КОЦ

Артиллеристы за сутки сорвали три попытки ротации ВСУ в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Ольшаны, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Потери противника составили более взвода живой силы и один пикап», - пояснил Зыбинский.

Он отметил, что были нанесены 11 авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и спецтехнике из 14-й отдельной мехбригады, а также по подразделениям теробороны.

Как писал сайт KP.RU, российские военные при поддержке артиллерии отразили атаку противника в районе Малой Токмачки, были уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила.

Отмечалось, что гаубицы уничтожили живую силу и автомобильную технику националистов, пытавшихся атаковать в направлении Новоданиловки и Лугового.

Снайперы ЦВО прикрыли действия группы спецназа во время захвата опорного пункта противника на Краснолиманском направлении. Кроме этого, военнослужащие предотвратили подход подкрепления противника.