Захарова ответила на призывы сократить численность российских дипломатов в Молдавии Фото: REUTERS

Представитель российского МИД Мария Захарова ответила на призывы сократить число послов России в Молавии. По ее словам, российская сторона заинтересована в расширении и укреплении связей с молдавским народом.

"Российская сторона заинтересована в том, чтобы расширить и укрепить эти связи с дружественным нам молдавским народом на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Исходя из этого, нынешняя численность посольства России в Кишиневе является абсолютно оправданной", - сообщается в опубликованном на сайте МИД комментарии Захаровой.

Также представитель министерства призвала власти Кишинева перестать действовать в угоду Западным странам.

Напомним, 26 июня молдавского посла в Москве Лилиана Дария вызвали в Министерство иностранных дел РФ. Причину не уточняли.

А на прошедшей неделе Конституционный суд Молдавии удовлетворил запрос правительства республики и признал неконституционной оппозиционную партию "Шор". При этом вопрос о законности партии кабмин поставил еще 10 мая 2023 года.