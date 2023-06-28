Появились подробности о найденном в тайге пропавшем мальчике

Сборы спасателей на поиски ребенка. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области.

Мальчик, который пропал и был найден в глухой тайге Амурской области, имеет шесть братьев и сестер в своей семье. Эта семья проживает в благополучном поселке Аркадьевка, пишет "КП-Хабаровск". Отец мальчика — опытный охотник, который занимается промыслом диких животных.

Найденному мальчику оказалось 12 лет, хотя ранее информация сообщала, что ему всего лишь 10 лет. Поисковики поначалу неправильно услышали информацию о потерянном несовершеннолетнем из-за плохой связи. О пропаже ребенка стало известно 27 июня, после чего начался поиск мальчика со стороны поисково-спасательного отряда "Амур".

КАК ПРОХОДИЛИ ПОИСКИ МАЛЬЧИКА

В поисках школьника возникли сложности из-за его потери в густой и недоступной тайге. Пешком было очень трудно добраться до места ЧП, поэтому принято решение использовать вездеходы.

- В настоящее время ребенок доставляется на вездеходе к месту стоянки вертолета, бортом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России он будет доставлен в поселок городского типа Архара и передан медикам для обследования и оказания в случае необходимости медицинской помощи», – сообщили "КП-Хабаровск" в ГУ МЧС России по Амурской области.