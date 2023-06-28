Пенсионерка убила свою 91-летнюю мать: о ее смерти догадалась только через два дня

Было заведено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресс-служба управления Следственного комитета России по Волгоградской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 63-летней жительницы Волжского. Ее подозревают в причинении смертельных телесных повреждений матери, пишет "КП-Волгоград".

По версии следствия, 23 июня между подозреваемой и ее 91-летней матерью произошел конфликт. По словам пенсионерки, она начала критиковать образ жизни дочери, что вызвало возмущение у подозреваемой. В ходе ссоры, подозреваемая толкнула свою мать и несколько раз пнула ее в грудь, нанося телесные повреждения.

Через два дня после происшествия, подозреваемая обнаружила свою мать без признаков жизни и немедленно сообщила об этом в правоохранительные органы. Судебно-медицинская экспертиза позволила установить, что 91-летняя женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки, полученной в результате конфликта с дочерью.

Подозреваемая была задержана и в настоящее время проводится сбор и закрепление доказательств в уголовном деле. В ближайшее время планируется заключение фигурантки под стражу. Это необходимо для обеспечения дальнейшего хода расследования и гарантирования безопасности общества.

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