Экс-агент MI6 Крук: США лишают Украину шансов на переговоры с Россией ради своей выгоды Фото: Александр КОЦ

Соединенные Штаты резко блокируют возможность переговоров для Украины. Об этом заявил бывший агент MI6 Аластер Крук.

По словам агента, в качестве примера можно привести слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что кризис на Украине сближает Киев и НАТО.

"Я не думаю, что он вообще заинтересован в переговорном процессе. Позиция "вы с нами или против нас", этот тип языка изолирует всю украинскую проблему, лишает ее контекста, лишает ее исторических истоков, лишает любых реальных причин ее возникновения. Также он говорит о наказании России, а мы ничего не можем сделать, это прекращает любые переговоры", — заявил Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Бывший разведчик США Скотт Риттер считает, что ложь НАТО о скорой победе ВСУ в ходе наступления лишь обрекла украинскую армию на провал.

Между тем, 27 июня 2023 года стало известно, что США согласились на вывоз из страны российских дипломатов. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.