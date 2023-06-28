Врач рассказала, кому вредно есть кашу на завтрак Фото: Shutterstock

Педиатр, детский гастроэнтеролог Ольга Глушко в беседе с «Газета.Ru» рассказала, при каких заболеваниях не стоит есть кашу по утрам.

По ее словам, каши на завтрак не стоит есть людям с нарушениями углеводного обмена. Также людям с лишним весом или сахарным диабетом советуют не употреблять каши быстрой варки, а также хлопья, особенно с добавлением меда, а также сухофруктов и цукатов.

«Такие каши приведут к повышению уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, потребует выработки инсулина. А значит, уровень сахара в крови упадёт, человек проголодается и начнёт перекусывать далеко не всегда полезной едой», - пояснила врач.

Глушко назвала оптимальным завтрак для таких людей то, что состоит из белков и жиров с достаточным содержанием клетчатки, а утрам допустимо употребление гречки и пшена.

Эндокринолог Наталья Лазуренко рекомендовала отказаться от блюд с манной крупой, молочным рисом и булгуром. Как писал Life.ru, врач назвала употребление таких каш мощной «углеводной атакой» на организм.

Тем временем гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова рассказала о правильном завтраке. Как сообщал ОТР, эксперт рекомендовала выпить хотя бы один стакан воды после пробуждения, призвав отказаться утром от яиц и сосисок на завтрак.