Врач рассказала о пользе и вреде меда Фото: pixabay.com

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала «Газете.Ru» о пользе и вреде меда.

Как отметила эксперт, мед содержит много витаминов и микроэлементов, которые хорошо влияют на иммунитет, укрепляя его. Врач также отметила, что он полезнее сахара, однако он является углеводом, из-за чего с его потреблением нельзя перебарщивать.

«Злоупотреблять медом не стоит, так как он фактически равен сахару, из-за чего может быть достаточно вредным. Именно поэтому в его употреблении стоит соблюдать меру», - заявила она, рекомендуя в день по одной чайной ложке меда, а максимум - три чайных ложки.

Гридина также посоветовала не подвергать мед термической обработке, поскольку так в составе продукта разрушаются полезные вещества.

Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова в беседе с Life.ru рассказала, что будет, если сахар полностью заменить медом, отметив, что его нельзя употреблять много, а также напомнив, что данный продукт может вызвать аллергию.

Детский аллерголог-иммунолог Евгений Варламов рассказал, как определить, есть ли у ребенка аллергия на мед, даже не давая ему этот продукт. Как писала «Российская газета», если в период цветения, который приходит в апреле – июле, отмечаются такие симптомы, как зуд в глазах, насморк, то, скорее всего, есть аллергия на мед.