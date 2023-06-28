Названо необычное средство защиты от комаров Фото: Shutterstock

Ведущий аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек в беседе с «Газетой.Ru» назвала эфирные масла эффективным средством для отпугивания комаров.

По ее словам, эфирные масла «обеспечивают человеку маскировку» и «запутывают» насекомых, «мешая им ориентироваться в пространстве». «В целом, можно выбрать любое эфирное масло, но лучше всего подойдут масла на основе экстракта цитрусовых, особенно грейпфрута», - посоветовала специалист.

При этом Грек предупредила, что не стоит надеяться на продолжительный эффект, поскольку эфирные масла испаряются с кожи достаточно быстро, а также нельзя наносить чистое масло, так как это может привести к аллергической реакции или ожогу.

«Эфирное масло стоит использовать вместе с кремом: подойдёт любой, даже самый простой детский крем», - уточнила она.

Аллерголог Владимир Болибок в беседе с «360» заявил, что сам по себе укус комаров безопасен, однако у некоторых может быть аллергия на их слюну. Кроме того, эти насекомые могут быть переносчиками инфекционных заболеваний.

Как писал Life.ru, врач-терапевт Андрей Кондрахин рекомендовал лечить укусы комаров антигистаминными мазями.